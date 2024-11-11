Susuz'da Tarihi Eser Operasyonu

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Susuz'da tarihi eserler ele geçirildi

KARS - Susuz'da tarihi eserler ele geçirildi. Olay ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar da Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin elinde tarihi eser ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler olduğu, satmak için müşteri aradığı yönünde duyum alındı.

Konu ile ilgili olarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 1 ciltsiz sarı saman kağıda üzerinde Arap alfabesi ile yazılı, basılı eski eser Kur'an-ı Kerim,3 Sikke,1 tarihi eser olduğu değerlendirilen bıçak,1 tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje,1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeğine ait şarjör ve 7 av tüfeğine ait fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı..