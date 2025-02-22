Süt Tankeri Kaza Eşiğinden Dönüldü

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Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere- Balcı yolunda karşı yönden gelen bir süt tankerinin hatalı şekilde şeridine girdiğini fark eden araç sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak kazadan kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay kırsal Balcı Mahallesi yolunda meydana geldi. Karı koca, özel araçlarıyla seyir halindeyken, 10 TT 655 plakalı süt tankerinin hatalı bir şekilde kendi şeritlerine girdiğini fark etti. Sürücü son anda manevra yaparak faciayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlar, kazanın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Korku dolu anları yaşayan aile, olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri sürücüsünden şikayetçi oldu. Olayla ilgili incelemebaşlatıldı. - BALIKESİR