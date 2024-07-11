Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci serbest bırakıldı

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a giden Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda serbest kalan Demirbaş, yanlış anlaşılma olduğunu belirterek devlet yetkililerine teşekkür etti.

11.07.2024 22:31
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U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli olarak Suudi Arabistan'da bulunan ve gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı.

U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli olarak Suudi Arabistan'a giden Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 5 Temmuz'da Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diplomatik kaynaklar, Demirbaş'ın Dışişleri Bakanlığının girişimleri neticesinde Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildiğini açıkladı.

Demirbaş, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Küçük bir yanlış anlaşılma sebebiyle 5 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutuluyordum. Şu an itibariyle şanlı Türk devletinin yetkililerin araya girmesi ile bu yanlış anlaşılma giderilmiş durumda. Şu anda konsolosluk aracımızla Cidde'deki temsilciliğimize gidiyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Kimse haddini aşan açıklamalar yapmasın. Ben şu anda çok iyiyim. Devlet büyüklerimize ve benim kurtarılmamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - CİDDE

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Futbol, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika

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