Suudi Arabistan, İHA’ları İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan, İHA’ları İmha Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'tan fırlatılan insansız hava araçları, Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından gelen ve Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gerilim Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak'tan ülke topraklarına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı engellediğini ve imha ettiğini açıkladı. Tuğgeneral el-Maliki, bu terörist girişimlerin Irak topraklarından geldiğini ve İran'a bağlı terörist milisler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. El-Maliki, Suudi Arabistan'ın kendisini ve sahip olduğu imkanları koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, uygun zaman ve yerde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade etti" denildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan, İHA’ları İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:36:25. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, İHA’ları İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.