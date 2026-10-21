Suudi Arabistan öncülü koalisyon, Medine ve Doğu'ya ateşlenen 5 İHA'yı imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere ve Doğu bölgesine ateşlenen toplam 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Medine-i Münevvere bölgesi ve Doğu bölgesine fırlatılan 4 insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini belirtti. El-Maliki kısa süre sonra yaptığı ayrı bir açıklamada ise Doğu bölgesine doğru fırlatılan 1 İHA'nın da engellenip imha edildiğini aktardı.