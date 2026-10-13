Suudi koalisyon sözcüsü, Dhahran'a atılan Husi füzesinin engellendiğini bildirdi - Son Dakika
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Suudi koalisyon sözcüsü, Dhahran'a atılan Husi füzesinin engellendiğini bildirdi

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Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco genel merkezinin bulunduğu Dhahran'ı hedef aldığını, hava savunmasının füzeyi engellediğini bildirdi. El-Maliki, şarapnel parçalarının Dhahran'da meskün alana düştüğünü ve bölgeye müdahale edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldı. Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Dhahran kentine doğru fırlatılan bir balistik füze engellenmiş ve imha edilmiştir. Önleme füzelerine ait şarapnel parçaları Dhahran'daki meskün bir alana düşmüş olup, bölgeye derhal müdahale edilmektedir" dedi.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitika3. SayfaEnerjiDünyaSon Dakika

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