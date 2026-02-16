Süveyda'da Mühimmat Patlaması: 2 Ölü

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde askeri bölgeden toplanan mühimmatların yüklü olduğu araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan El-Kureyya kasabasında askeri bölgeden toplanan mühimmatların yüklü olduğu araçta patlama meydana geldi. Sultan Paşa el-Atraş türbesinin yakınlarında meydana gelen patlamada araçta bulunan 19 ve 15 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, söz konusu kişilerin askeri bir bölgede buldukları mühimmatları boş veya etkisiz olduklarını düşünerek yanlarına aldıklarını ve kasabaya getirdiklerini ifade etti. - SÜVEYDA