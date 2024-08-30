Adıyaman\'da suya düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Suya düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da Atatürk Baraj Göletine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyünde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Turan, köylerinin yan tarafında bulunan Atatürk Baraj Göleti yanına gelerek suya düştü. Su içerisine düşen küçük çocuk çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suda vatandaşlar tarafından bulunan küçük çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz Turan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.