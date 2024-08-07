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Suya düşen çocuğu kurtaran şahıs akıntıya kapılarak kayboldu

Suda kaybolan şahsın bulunması için dalgıç ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sulama kanalına düşen yabancı uyruklu çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan şahsın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören İrfan S., yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan S. gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan İrfan S.'nin bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. İrfan S.'nin kurtardığı çocuk ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.