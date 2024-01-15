Tabancayla sırtında vurulan şahıs yaralı halde 70 kilo metre araç kullandı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi araç içerisinde silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın karıştığı kavgada kaçmaya çalıştığı araca açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilo metre araç kullandığı belirlendi.

Olay, 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Malatya- Sincik karayolu üzerinde İ.S. ile A.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada darp edilen İ.S., A.E."ye ait olduğu ileri sürülen otomobile binerek bölgede kaçmaya çalıştı. Bu sırada araca tabancayla ateş açılırken, bagaj kısmına isabet eden kurşun koltuğu delerek İ.S.'nin omuz kısmına isabet etti. İ.S. yaralı halde yaklaşık 70 kilo metre yol kat ederek ikametine yakın bir bölgede aradığı 112 Çağır Merkezi'nde yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen A.E.'nın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu belirtilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.