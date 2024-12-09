Tabancayla vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tabancayla vurulan kadın toprağa verildi

Geniş Video İzle

İzmir'de eski sevgilisiyle arbedede vurularak ölen Eda Kuş'un cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

09.12.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi

İZMİR - İzmir'de, eski sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle araç içinde çıkan arbedede tabancayla vurularak ölen kadının cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Konak ilçesinde yaşanan olayda, 1 çocuk annesi Eda Kuş'uncansız bedeni ile polis merkezine giden E.B.(34), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Şüpheli ifadesinde, eski sevgilisi Eda Kuş ile araçta tartıştıklarını, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

Yakınları tarafından teslim alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca ilçesindeki Darul Kura Camii'ne getirildi. Cenazeye talihsiz kadının akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kadının cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Menderes Yeniköy Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çocuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tabancayla vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:43:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tabancayla vurulan kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.