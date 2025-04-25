Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu

Rusya'da yılların cinsel istismarına dayanamayan üç kız kardeş, babalarını öldürdükten sonra tarihi bir zafere imza attı.

Moskova Mahkemesi, 57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan'ın kızlarına yönelik sistematik şiddetini resmen tescilledi. Krestina, Angelina ve Maria Khachaturyan'ın avukatları, cinayetin "meşru müdafaa" sayılması için mücadele ediyor.

Serbsky Enstitüsü'nün soruşturma raporunda, babanın kızlarına uyguladığı şiddet detaylandırıldı. Raporda, kızların 2014'ten beri "istismar sendromu" yaşadığı belirtildi.

Babanın kızlarından birine "Annenin yerini sen alacaksın, seninle evleneceğim" gibi iğrenç sözleri ortaya çıktı.

Avukat Mari Davtyan, "Kızlarımız yıllarca korku içinde yaşadı. Babalarının kendilerini öldüreceğinden korkuyorlardı" dedi.

Aktivist Anna Rivina, "Rusya'da bir kadının kendini savunması ölümden daha zor" açıklamasında bulundu.

Mahkeme, Mikhail Khachaturyan'ı cinsel istismar, şiddet ve pornografik içerik üretmekten suçlu buldu. Üç kız kardeş şu anda 20 yıl hapis cezası almasına rağmen beraat etme şansı yakaladı.