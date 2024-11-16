Tacizle Yargılanan Sanık Tahliye İstedi - Son Dakika
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Tacizle Yargılanan Sanık Tahliye İstedi

Tacizle Yargılanan Sanık Tahliye İstedi

Tacizle suçlanan sanık, emekli olmak için mahkemeden tahliye talebinde bulundu, tutukluluk devam etti.

16.11.2024 11:08
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İlkokulda iki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemede emekli olmak için tahliye edilmesini talep etti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.U., Boğazlıyan T Tipi cezaevinden SEBGİS yöntemiyle katıldı. Mağdur avukatlarının ve sosyal hizmetler denetçilerinin de hazır bulunduğu duruşmada; sanık savunma yaptı. Savunmasında kız çocuklarını okulda taciz etmediğini beyan eden M.U., hastaneye sevkini istedi. M.U., savunmasında; "Ben ilk gözaltına alındığımda hastaneye gitmiştim. Tam olarak dinlenmediğim için derdimi anlatamadım" dedi.

TCK 32 maddesi gereği Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilen sanık M.U., emekli olmak için yargılandığı mahkemeden tahliyesini talep etti. M.U.; "Mağdurlar, bir önceki celsede benim hakkımda kendilerine bir şey yaptığımı söylemediler. Ailem mağdur oldu. Emekli olmaya çalışıyorum, bu nedenle tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık M.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tacizle Yargılanan Sanık Tahliye İstedi - Son Dakika

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