TAG Otoyolu'nda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

17.05.2026 14:13
Nurdağı kesiminde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde bir tırın önünde seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ö. (40) idaresindeki 54 TA 237 plakalı tır, önünde seyir halinde olan Abdurrahman Y. kontrolündeki 33 BTD 28 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak hurda yığınına döndü. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler, kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ali Ö.'nün gözaltına alındığı kaza ile ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Otoyoldaki trafik akışı ise jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

