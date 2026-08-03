TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde 2 otomobil ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, A.Z. kontrolündeki 49 ABH 752 plakalı Mercedes marka tır, D.K. yönetimindeki 03 AKB 331 plakalı Mercedes marka tır ve Sadullah Çıtır yönetimindeki 07 BZK 860 plakalı otomobil çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobilde bulunan ve kaza sonrası savrulan anne Melek Doğruyol (35) ile oğlu Mehmet Asaf Doğruyol'un (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı araçtaki sürücü İsmail Doğruyol ile Lütfiye Doğruyol, 07 BZK 860 plakalı otomobil sürücüsü Sadullah Çıtır ile araçtaki 2 kişi daha yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Otoyoldaki trafik akışı kontrollü sağlanmaya çalışılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.