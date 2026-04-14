Tahliye Kanalındaki İnekler Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen 2 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Şahinsoylu Mahallesi ile Kurudere Mahallesi'nde otlayan 2 inek tahliye kanalına düştü. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inekler için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Her iki mahallede çalışma yapan ekipler, 2 ineği mahsur kaldıkları yerden kurtardı. İnek sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA