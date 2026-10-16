Tahliye olunca helallik isteyecek sanık, Kayseri'de özel harekat polisini yaralamıştı - Son Dakika
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Tahliye olunca helallik isteyecek sanık, Kayseri'de özel harekat polisini yaralamıştı

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Tahliye olunca helallik isteyecek sanık, Kayseri\'de özel harekat polisini yaralamıştı
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Kayseri'de özel harekat polisinin yaralandığı operasyona ilişkin 2'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık yaraladığı polis memurundan özür dileyerek tahliye olunca helallik isteyeceğini söyledi. Mahkeme, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda açtığı ateş sonucu özel harekat polisinin yaralanmasına neden olan sanık, yaraladığı polis memurundan özür dileyerek, "Tahliye olur olmaz da kendisinden ve ailesinden helallik istemeye gideceğim" dedi.

Kayseri'de 13 Ekim 2026 tarihinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği ve bir polisin yaralandığı operasyonla ilgili 2'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dün başlayan duruşmanın ikinci gününde dinlenen tanıklar, operasyonun gerçekleştiği sabah yaşananlara ilişkin bildiklerini mahkemeye anlattı. Tanık T.Ş., olay sabahı uyuduğu sırada duyduğu seslerle uyandığını ve dışarıdan ateş edildiğini düşündüğünü söyledi. Eşine kapının kurşunlandığını söylediğini belirten T.Ş., eşinin silahını alarak koridora çıktığını, ardından silah sesleri duyduğunu ifade etti. Aynı sabah saat 05.30 sıralarında koridordan kapıya vurulma sesleri duyduğunu anlatan tanık B.S. ise kapı dürbününden baktığında kimseyi göremediğini söyledi. Bunun üzerine A.Ş.'yi arayarak koridorda hareketlilik olduğunu bildirdiğini belirten B.S, A.Ş.'nin yönlendirmesiyle 112'yi aradığını ve ekip gönderileceği bilgisini aldığını aktardı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen emekli emniyet müdür yardımcısı Maksut Güldaş da, "Olay sabahı komşum olan A.Ş. beni arayarak panik halde,"evime sıkıyorlar polis gönder, sıkıyorlar" dedi. Ben de sakin olmasını ve kendisinin de polisi aramasını söyledim. Ben o dönem emniyet müdür yardımcılığı yaptığım için haber merkezini aradım ve adres söyleyerek komşumun benden ekip talebi olduğunu ilettim. Haber merkezinden bana olay mahallinde bir polisin vurulduğunu söylediler. Apartmanın önüne indim ve yaralı halde getirilen polis memurunun ambulansa bindirilmesine yardım ettim. Haber merkezinden tekrar arandım ve emniyet müdürünün bilgi istediğini söylediler. Emniyet müdürü ile yaptığım görüşmede, yaralı memurun sağlık durumu ve komşumun beni araması konusunda bilgilendirmelerde bulundum" dedi.

"Helallik isteyeceğim"

Tanık ifadelerinin ardından tutuklu sanık A.Ş. söz aldı. Olayda yaralanan polis memuru E.K.'dan özür dileyen A.Ş., "Huzurunuzda olay günü yaralanan ve kesinlikle polis olduğunu bilmeden ateş ettiğim E.K.'dan dilerim. Tahliye olur olmaz da kendisinden ve ailesinden helallik istemeye gideceğim" dedi.

Mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki adli kontrol kararları ile bir sanık hakkında uygulanan ev hapsi kararı kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi.

Henüz dinlenmeyen tanık, sanık ve müştekilerin ifadelerinin alınması ve telefon kayıtlarının incelenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
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