Takla atan araçta 3 genç yaralandı

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Takla atan araçtan gençler yola savruldu, arkadaşı "Onlara bir şey olmasın ben öleyim" diye ağladı

3 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan 2 genç, arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı

Yerde yatan arkadaşlarına sürekli uyumaması telkininde bulunan genç, "Onlara bir şey olmasın, ben öleyim" dedi

ANTALYA - Antalya'da takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yola savruldu. 3 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan 2 genç, arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akcan H.K. idaresindeki 16 ARK 89 plakalı hafif ticari araç önce levhaya çarptı, ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

"Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim"

Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinden bilgi almaya çalışan gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı? Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" dedi.

Gençler, arkadaşlarının uyumaması için de, "Ağabeyim uyan. Allah için uyuma. Ne olur ses ver" şeklinde telkinde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.