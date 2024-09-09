Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da şarampole yuvarlanan ve takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücü, hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere 'hakkınızı helal edin' dedi.

09.09.2024 21:43
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Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü

Sürücüyü kurtarmaya çalışan vatandaş, o anları anlatırken gözleri doldu, konuşmakta güçlük çekti

Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre boyunca takla attı, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere 'hakkınızı helal edin' dediği öğrenildi.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Güngören Caddesi'nde 08.50 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Bozdoğan'ın kullandığı plakalı 42 EHS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atarak yuvarlanan araç, hurdaya dönerken, sürücü içinde sıkıştı. Kaza yerinde yardımına koşan ulaşan şoförlük yapan Tolga Orhan ve arkadaşları, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"Hakkınızı helal edin"

Kazada araçta sıkışan Bozdoğan'ı kurtarmaya çalışanlardan Tolga Orhan, "Aşağıda kahvaltı yapıyorduk, bir toz bulutu ile sesi duydum. Sesi duyduktan sonra koşarak geldiğimde aracı gördüm. Aşağı indiğimizde abim sağdı, "Kaburgalarım kırık" diyordu. "Abi, ambulansı arıyoruz" dedik. Ambulans ekipleri, "Bekleyin, olay yerine itfaiyeyi gönderiyorum" dedi. İtfaiyeyi gönderdikten sonra "Hakkınızı helal edin" dedi. Talihsiz bir olay sonucu aşağıda bulunan abim vefat etti" dedi.

Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, uçuruma düşen araç vinç ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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