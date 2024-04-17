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Takla atan araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özkan yönetimindeki 09 BF 504 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce L.A. idaresindeki 09 EF 950 plakalı otomobile ardından da orta refüje çarparak takla attı. Kaza sırasında takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yusuf Özkan ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, trafik ekipleri de kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı yolda başka bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücü Özkan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü L.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tıkanan trafik kazaya karışan otomobillerin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince gerekli kontrollerin yapılması ve çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.