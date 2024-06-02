Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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Bolu'da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı. Kazada tepetaklak olan otomobil büyük çapta hasar aldı.

02.06.2024 01:08
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

BOLU - Bolu'da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden ve işe gittiği öğrenilen Rıdvan Ö. idaresindeki 14 DB 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden, sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Kazada tepetaklak olan otomobil büyük çapta hasar aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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