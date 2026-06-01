Taksi Şoförüne 141 Bin TL Ceza

Beyoğlu'nda bir taksi şoförü, turist yolcuyu aracına aldıktan sonra taksimetreyi açmadı. Ekiplerce yakalanan şoföre 141 bin 500 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulandı. Dolandırıcılık suçundan da işlem yapılan şoförün ticari taksi sürücü kartı iptal edildi.

Beyoğlu Tershane Caddesi üzerinde bir turist, taksiye binerek Gümüşsuyu Mahallesi'nde konakladığı otele gitmek istedi. Taksi şoförü, yolculuk sırasında araçta yolcu olmasına rağmen taksimetreyi açmadı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, taksi sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Ekiplerce kimliği tespit edilen taksi şoförü H.A. (43), taksi içerisinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan taksi şoförüne, karayolları trafik kanununun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ile 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri uyarınca 141 bin 500 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan, şahıs hakkında 'dolandırıcılık' suçundan da işlem yapıldı. Şüphelinin bu suçtan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca H.A.'nın, ticari taksi sürücü kartı iptal edilirken, aracı ise trafikten men edildi. - İSTANBUL