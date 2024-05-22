Taksici, dolandırıcılık oyununu bozarak kuyumcunun parasını polise teslim etti

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Taksici, filmlere konu olan "Sazan Sarmalının" önüne geçti

Şırnak'ta kendisini "hakim" olarak tanıtan şüpheli kuyumcuyu 180 bin TL dolandırırken parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi, ancak taksici polisin uyarıları aklına geldiği için olayın dolandırıcılık olduğunu anlayıp parayı polise götürdü

Dolandırıcılar kuyumcuya kendisini "Hakim" olarak taksiciye ise "Eczacı" olarak tanıttı

ADANA - Şırnak'ta kendisini "hakim" olarak tanıtan şüpheli kuyumcuyu 180 bin TL dolandırırken parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi, ancak taksici polisin uyarıları aklına geldiği için olayın dolandırıcılık olduğunu anlayıp parayı polise götürdü.

İddiaya göre, şüpheliler, Şırnak'ta kuyumcu olan S.İ. ile konuşarak, Şırnak adliyesinde hakim olarak görev yaptığını belirtti. Ardından kendisini hakim olarak tanıtan şüpheli annesinin rahatsız olduğunu acil paraya ihtiyacını olduğunu söyledi. Akabinde şüpheli, 180 bin TL'lik altını olduğunu söyleyerek "siz eleman gönderip teslim alın hemen, parayı da vereceğim IBAN'a atın" şeklinde yalan söyledi. Şüpheli bu arada Adana'da taksicilik yapan Murat Polat'ı aradı. Şüpheliler Polat'a, Mersin Şehir Hastanesinden ilaç alınıp Adana'ya getirilmesi gerektiğini beyan ederek taksi ücretini öğrendi. Polat, 4 bin TL ücret tutacağını belirtti. Şüpheliler anlaşmayı kabul ederek taksiciden IBAN istedi. Bu IBAN'ı da kuyumcuya atarak parayı taksicinin hesabına attırarak "Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırmaya çalıştı.

İşyeri sahibi S.İ. durumu inanarak 180 bin TL parayı hemen gönderdi. Kuyumcuda çalışan kişi altını almaya gittiğinde dolandırdıklarını anladı.

"180 bin TL'yi taksiciye atıp izini kaybettirmek istediler"

Kuyumcuyu dolandıran şüpheliler, kendisini Adana'da taksici olarak çalışan Murat Polat'a eczacı olarak tanıttı. Şüpheliler Polat'a gelemeyeceklerini beyan ederek hesabına 180 bin TL gönderdiklerini belirtip, "İçerisinden 4 bin TL'sini al geri kalanı da Mersin'den ilaçları aldıktan sonra vereceğimiz hesaba yatır" dedi. Filmlere konu olan 'Sazan Sarmalı' yöntemini uygulayan dolandırıcıların oyununu taksici Polat bozdu. Polat, kendisine yüklü miktarda para yatınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin uyarıları aklına geldi. Bir vatandaşın dolandırıldığını düşünerek hemen parayı çekip polise gitti. Polat parayı polise teslim etti. Polis yaptığı tahkikatın ardından Şırnak'taki kuyumcu S.İ.'ye parasını yatırdı. Şırnak polisi şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Taksici kuyumcunun 18 bin lirasını kurtardı"

Polat, ekiplerin daha önce bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardığını bu nedenle dolandırıcılığı önlediğini belirterek, "Bize daha önce asayişten dolandırıcılık masasından devamlı bize uyarı mesajları geliyordu. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyorlardı. Bu aklıma geldi ve dolandırıcıları hiç dinlemedim. Çünkü daha önce gelen mesajlardan dolayı karakolumuza durumu izah ettik oradan da aynı şekilde emniyetteki dolandırıcılık masasına geldik ve buradaki arkadaşlarımız aynı şekilde yardımcı oldular bize. Paranın asıl sahibi Cizre'de kuyumcu bir arkadaşmış. Onları dolandırmışlar ve bizim hesabımızı kullanmışlar. Bizimde buradaki amacımız bir başka insanın daha canı yanmasın. O açıdan bizde getirdik teslim ettik. Meslektaşlarımızın hepsine uyarımız var. Bu tür şeylere inanmasınlar. Zaten günübirlik mesajlarda geliyor bize dolandırıcılık şubeden. Direkt emniyete müracaat etmeleri, başkasının hesabına kesinlikle para atmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.