Taksici Yolcuyu Durağa Bıraktı - Son Dakika
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Taksici Yolcuyu Durağa Bıraktı

Esenyurt'ta taksici, Yolcunun isteğine uymadığı için ceza aldı.

19.12.2024 10:55
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Esenyurt'tan Mecidiyeköy'e TEM'den gitmek istedi diye yolcuyu durağa bırakan taksici yakalandı. Taksiciye

Esenyurt'ta 13.12.2024 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünden taksiye binen kadın müşteri Mecidiyeköy'e gitmek istemiş, taksici önce kabul etmiş fakat sonra yola çıkınca "TEM'den gidebilirim" diye söylemişti. Yolcu ise "Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM'de ne işimiz var" diyerek durumu kabul etmemişti. D-100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istememişti. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etmişti. Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söylemişti. Bir türlü yer beğenmeyen sürücü, yolcuyu aldığı alışveriş merkezinin önüne tekrar bırakarak yoluna devam etmişti. Yaşana o anların sosyal medya da paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri 34 THF 81 plaka araç sürücüsü M.Z.O olduğunu tespit etti. Sürücüye, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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