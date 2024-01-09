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Taksicilerin Karara Tepkisi Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Taksicilerin Karara Tepkisi Güvenlik Kamerasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplanan taksiciler, araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahiplerine tepki göstermişti. Tansiyonun yükseldiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taksicilerin Karara Tepkisi Güvenlik Kamerasında
09.01.2024 - 13:24,
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Minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri, normal taksiye dönüştürülerek hizmet etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önünde toplanmasının ardından çıkan karara tepki göstermişti. Taksicilerin taş fırlatıp, cam bariyerleri kırmaya çalıştıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında, minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını iddia ederek, İBB'ye tepki göstermişti. UKOME önünde bir araya gelen taksiciler, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istemişti. Bu sırada toplantıdan İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılması kararı çıkmıştı. Ardından karara karşı çıkan taksiciler tepki göstermişti. Zam oranını beğenmeyen normal taksicilerle, araçlarının dönüştürülmesini isteyen minibüs sahipleri UKOME binasına taş ve pet şişeler fırlatmıştı. Öte yandan binanın önünce bulunan cam bariyerleri de kırmaya çalışmışlardı. Tansiyonun yükseldiği O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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