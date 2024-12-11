Taksicilik Yapan Zehir Tüccarları Yakalandı

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Taksiyle yolculuk yapan zehir tüccarları yakalandı, 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da 'huzur' denetimlerini sürdüren Yunus Timleri, uygulamaya takılan bir takside yaptığı aramada 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri tarafından kentin farklı noktalarında 'huzur' denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere de göz açtırmıyor. Uygulama sırasında ticari bir taksi durduran ekipler, sürücü ve araçta müşteri olarak bulunan kişilere üst araması yaptı. Üstlerinde bir şey çıkmayan Barış Y. ile Hasan S.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, ticari araçta yaptığı aramada 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.