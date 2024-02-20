Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya "Aracımı kapattım" diyen taksi şoförünün sırtına makas saplayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki akşam Konak ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinden bu yana direksiyon sallayan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37), kahvehane önünde dururken kendisine el atıp taksiye binmek isteyen yolcuya "Aracımı kapattım" cevabını verdi. Çay ocağından çıktığında Mehmet D. (32) ile karşılaşan Aksakallı, kendisine küfrettiğini duyduğu şahıs ile tartıştı. Çıkan arbedede şüpheli, elinde bulunan makası taksi şoförü Serkan Aksakallı'nın sırtına sapladı.
Tutuklandı
Aksakallı, kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Aksakallı, Sosyal Bilimler Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli Mehmet D., ise polislerce gözaltına alındı. Hastanede tedavisi gerçekleştirilen Aksakallı, taburcu olmasının ardından Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Mehmet D.'den şikayetçi oldu. Zanlı, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Taksici o anları anlatmıştı
Yaşadığı anları anlatan Aksakallı, "Çay ocağının önünde dururken bir vatandaş el atıp 'Boş musun?' diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim, ardından içeriye girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. Ben de o esnada, kardeşim bana mı küfür ediyorsun, dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu" ifadelerini kullanmıştı.
"Devletimizden bu konuda bir önlem istiyoruz" diyen Aksakallı, "Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor '2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür" diye konuşmuştu. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?