Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Bursa'da müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

22.05.2024 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan böyle gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaralayıp gasp etti. Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru fark edince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerini aradı. Yüksel, olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarma ve polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçmak için yine taksi kullandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için adım adım takip başlattı, çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Saldırgan şahıs, Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağırarak bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün "Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine T.S.'nin, "Ya öyle mi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alındı

Saldırganın izini süren ekipler, T.S.'nin Kent Meydanı'nda bir markete girdiğini ve burada alışveriş yaptığını, ardından izini kaybettirmek için Yenişehir ilçesine geldiğini tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece vakti saldırgana operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. T.S.'nin ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Jandarma, Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği“ni yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
00:29 Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 08:33:40. #1.11#
SON DAKİKA: Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement