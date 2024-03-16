Taksim'de Duygu Sömürerek Dilenen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de Duygu Sömürerek Dilenen Şahıs Yakalandı

Taksim'de kendisini sakatmış gibi göstererek insanların duygularını sömürerek dilenen şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce 2 defa daha yakalanan pişkin dilenciye 970 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

16.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Taksim'de kendisini sakatmış gibi göstererek insanların duygularını sömürerek dilenen şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce 2 defa daha yakalanan pişkin dilenciye 970 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu Taksim'de kendisini sakatmış gibi gösterip insanların duygularını sömürerek para dilenen Erdinç Pehlivan, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekiplerinin radarına takıldı. Tarihi Galata Kulesinden Şişhane'ye kadar bacağından sakatmış gibi yürüyen Erdinç Pehlivan, dilenerek insanlardan para almaya çalıştı.

Şişhane metro çıkışında duygu sömürerek insanlardan para dilenen Erdinç Pehlivan Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü.

Daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Pehlivan'a 970 lira idari ceza işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zabıta, Taksim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Duygu Sömürerek Dilenen Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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