Taksim'de Hırsızlık: Alkollü Kişiye Yardım Bahaneli Dolandırıcılık
Taksim'de Hırsızlık: Alkollü Kişiye Yardım Bahaneli Dolandırıcılık

24.05.2026 12:37
Taksim Meydanı'nda alkollü kişiye yardım bahanesiyle telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda alkollü bir kişiye yardım etme bahanesi ile yaklaşan, ardından ise telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından 13 Nisan günü Beyoğlu Taksim Meydanı'nda şüphe üzerine bir şahıs izlemeye alındı. Yapılan izleme çalışması sonucu, takibe alınan şüphelinin alkollü bir şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaştığı, bir süre mağdura eşlik ettiği ve ardından montunun cebinden cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın üst aramasında, mağdurun cep telefonu ile birlikte 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
