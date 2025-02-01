Kılık değiştirip dükkan dükkan dolaşarak hırsızlık yaptı - Son Dakika
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Kılık değiştirip dükkan dükkan dolaşarak hırsızlık yaptı

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Taksim'de kafeterya ve mağazalarda dolaşan bir şahıs, vatandaşların çanta ve kıyafetlerinden hırsızlık yaptı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı yakaladı. Her olayda farklı kıyafet giyerek gizlenmeye çalışan ve rahat tavırları dikkat çeken şüphelinin 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

01.02.2025 16:37
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi'nde 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında peş peşe hırsızlık olayları yaşandı. Kafeterya ve mağazalarda dolaşan şüpheli şahıs, vatandaşların çanta ve kıyafetlerinden hırsızlık yaptı. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

HER OLAYDA KILIK DEĞİŞTİRDİ

Görüntülerde şüphelinin her olayda farklı kıyafet giydiğini tespit eden polis, rahat tavırlar sergileyen şüphelinin 5 suç kaydı bulunan Kenan S. (31) olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ise çalınan bazı malzemeler, bir miktar para ile kamufle olmak için kullandığı malzemeler ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Kenan S., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, "Yankesicilik", "İş yerinden hırsızlık", "Açıktan hırsızlık" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMANET VERİLEN MONTTAN HIRSIZLIK YAPTI

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde mağazada dolaşan şüphelinin yanına gelen bir kadının, montunu çıkartıp şüpheliye verdiği, kadın başka bir mont denediği sırada şüphelinin, montun ceplerini karıştırıp bir şeyler çaldığı görüldü. Ayrıca şüphelinin bir iş yerinde vatandaşa ait çantadan, bir kafeteryada oturan bir vatandaşın montunun cebinden de hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Kılık değiştirip dükkan dükkan dolaşarak hırsızlık yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kılık değiştirip dükkan dükkan dolaşarak hırsızlık yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yıldıray yanık:
    Serbest kalacağını ve tekrar kaldığı yerden biraz daha dikkat ederek devam edeceğini hepimiz biliyoruz değilmi? Tamam mevzu bitmiştir dağılalım beyler 7 1 Yanıtla
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