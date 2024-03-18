Taksim'de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada
İSTANBUL - Taksim'de genç bir kadın, iddiaya göre sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık karıştı. Kadın, sevgilisiyle yakaladığı kadına saldırırken, araya çevredeki vatandaşlar girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, genç bir kadın erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, "Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?" diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
Kadınların kavgasına erkekler müdahale etti
Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kavgaya karışan 4 kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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