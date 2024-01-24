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Taksim'deki NARKOTIR'da Gençlere Uyuşturucu Maddelerin Zararları Anlatıldı - Son Dakika
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Taksim'deki NARKOTIR'da Gençlere Uyuşturucu Maddelerin Zararları Anlatıldı

Taksim'de bulunan NARKOTIR'da gençlere uyuşturucu maddelerin zararları ve nasıl korunacakları hakkında bilgi verildi. NARKOTIR önünde bekleyen özel eğitimli narkotik köpekleri ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Uygulama kapsamında vatandaşlara aydınlatıcı broşürler dağıtıldı ve NARKOTIR içinde görsellerle desteklenen sunumlar yapıldı. Gençler, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirilerek uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıldı. Ayrıca, diğer çalışmalar hakkında da broşürler dağıtıldı. NARKOTIR ziyaretçileri arasında yapılan röportajlarda, uyuşturucunun zararları ve bağımlılığın nasıl oluştuğu hakkında bilgi alındığı ve insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. Ailelere de çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli görevler düştüğü belirtildi. Narkotik köpekleri de uygulamada yer aldı ve özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Taksim\'deki NARKOTIR\'da Gençlere Uyuşturucu Maddelerin Zararları Anlatıldı
24.01.2024 - 14:14,
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Taksim'deki NARKOTIR'da gençlere uyuşturucu maddelerin zararları ve nasıl korunacakları anlatıldı. NARKOTIR'ın önünde bekleyen özel eğitimli narkotik köpekleri ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Taksim Meydanı'na getirilen NARKOTIR'da vatandaşlar, özellikle de gençler uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konusunda bilgilendirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlara TDP unsurlarınca uyuşturucunun zararları hakkında aydınlatıcı broşürler verildi. Daha sonra NARKOTIR'ın içine davet edilen vatandaşlar, uyuşturucu maddelerin zararları ve nasıl korunulması gerektiği konularında NARKOTIR ekiplerince çeşitli görsellerin de yardımıyla anlatıldı. Uygulamada ayrıca, " KADES, En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" gibi çalışmalar hakkında da broşür dağıtıldı.

"Uzak durulması gerek çünkü vücuda yaptıkları iğrenç"

NARKOTIR'a girerek polisten uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi alan Yusuf Emir İçöz isimli genç, "Onlara örnek burada da gösteriyor zaten, ağabeyin anlattığı gibi. Ne kadar zararlarının olduğunu anlattı bize. Bağımlılığın zararlarını anlattı. Mesela ilk içişte direkt bağımlılık yapıyormuş. Uzak durulsun, yeterince uzak durulsun. Sigaradan bile uzak durmak gerekiyor" dedi. Bir başka genç Recep Dayan ise, "Madde bağımlılığın nasıl oluştuğu hakkında bize bilgi verdiler. Öncesi ve sonrası arasında büyük farklar vardı. Yüzlerinde oluşan yaralar olsun; saçlarını kazıtmışlar falan çok ilginçti. Bence de uzak durulması gerek çünkü vücuda yaptıkları iğrenç" diye konuştu.

"İnsanı içten içe mahveden bir şey"

Annesi ve kardeşiyle NARKOTIR'ı dolaşan Begüm Selçuk isimli genç ise, "Uyuşturucunun zararlarından bahsedildi, insanı nasıl çürüttüğüne dair. Aslında insanı içten içe mahveden bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Kesinlikle olmaması gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. 15 yaşındayım. Bu şekilde kullanan kişiler var ise de buraya gelip bilgilendirilmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Aileler çocuklarıyla arkadaş gibi olup, her şeylerini paylaşmalı"

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalması için ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Arzu Selçuk isimli ebeveyn ise, "Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle okullarda, en çok oralarda küçük çocukları kandırmak çok daha kolay. Ailelere tavsiyem; çocuklarıyla anne-babadan ziyade arkadaş gibi olurlar, her şeylerini paylaşırlarsa ilişkiler daha düzgün olur ve yanlış insanlarla ilişki kurmazlar. Bilgilendirmeleri çok güzel. Bizlerin zamanında çok bildiğimiz şeyler değildi ama şu an çok daha fazla. Çocuklarımız ekrana daha çok maruz kalıyorlar ve yabancı insanlarla daha çok karşılaşıyorlar. Bunu bilip öğrenmeleri çok daha iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Narkotik köpeklerine yoğun ilgi

KEM (Köpek Eğitim Merkezi) personelleri de narkotik operasyonlarında görev alan özel eğitimli köpeklerle birlikte uygulamada yerlerini aldı. Ekseriyetini çocukların oluşturduğu pek çok kişi özel eğitimleri köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş KEM personeli ve köpeklerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'deki NARKOTIR'da Gençlere Uyuşturucu Maddelerin Zararları Anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'deki NARKOTIR'da Gençlere Uyuşturucu Maddelerin Zararları Anlatıldı - Son Dakika
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