Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim Yapıldı

Taksim Meydanı\'nda Ticari Taksilere Denetim Yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 5 taksi bağlanırken toplam 38 bin 634 TL para cezası kesildi.

17.04.2024 09:27  Güncelleme: 09:38
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Taksim Meydanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 5 taksi bağlanırken toplam 38 bin 634 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına, taksimetre açıp açmadıklarına, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Ticari taksilere ceza yağdı

Yapılan denetimlerde üç taksi şoförüne belediye ruhsatları olmadığı için 6 bin 439'ar TL, bir taksi şoförüne kaydı olmadığı için 6 bin 439 TL, bir taksiciye fazla ücret aldığı için 6 bin 439 TL ve servis minibüsünün ruhsatı belediyeye kayıtlı olmadığı için 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 38.634 TL para cezası kesildi. Belediye ruhsatları olmaya üç taksi, fazla ücret alan bir taksi, kayıtsız sürücüsü olan bir taksi ve ruhsatı belediyeye kayıtlı olmayan minibüs aracı çekilip otoparka götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim Yapıldı - Son Dakika

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