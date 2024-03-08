Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği, 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ile fark yaratan dizide bu kez, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınacak.
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünden bir tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda; bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan 'Taksici Oğuz Erge Cinayeti'ni akıllara getirdi. Taksici cinayetlerine dikkat çekmeyi hedeflenen bu sahneler dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arka Sokaklar'da Taksici Oğuz Erge Cinayeti Konu Alınıyor - Son Dakika
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
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