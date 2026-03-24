Taliban, ABD'li Araştırmacı Coyle'u Serbest Bıraktı

Afganistan'da Taliban hükümeti, Afgan dilleri üzerine araştırma yapan ve Ocak 2025'te gözaltına alınan ABD'li Dennis Coyle'u serbest bıraktı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 20 yıl akademik araştırmalar yapan ABD'li Dennis Coyl'un serbest bırakılmasına karar verildiği duyuruldu. Araştırmacının ailesinin, bayram için serbest bırakılması talebiyle Afganistan'ın dini liderine mektup yazdığı belirtildi. Açıklamada, "Afganistan Yüksek Mahkemesi, gözaltında geçirdiği süreyi yeterli bularak serbest bırakılmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın Coyle'un serbest bırakılmasına aracılık ettiği ve Coyle'un Kabil'de ailesiyle yeniden bir araya geldiği aktarıldı. Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi'nin Coyle serbest bırakılmadan önce Kabil'de eski ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştüğü kaydedildi.

"Dennis eve dönüyor"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Dennis eve dönüyor. Destekleri için BAE ve Katar'a teşekkür ediyoruz. Serbest bırakılma, rehine diplomasisi uygulamasının sona ermesine yönelik olumlu bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

64 yaşındaki Coyle, 27 Ocak 2025'te "yasaları ihlal ettiği" iddiasıyla Afganistan'da tutuklanmıştı. Ancak Afgan yetkililer Coyle'un hangi yasaları ihlal etmekle suçlandığını kamuoyuna açıklamamıştı. Ailesi tarafından kurulan "freedenniscoyle.com" adlı internet sitesinde, gözaltına alındığı sırada "akademik araştırmacı olarak Afgan topluluklarını desteklemek için yasal olarak çalıştığı" belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Mart ayı başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'ı "haksız gözaltılar" yapan ülkeler listesine resmen eklediğini söylemişti. - KABİL