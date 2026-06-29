Tamar Tanrıyar Kuşadası\'nda Yakalandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından kruvaziyer gemisinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına çıktığı tespit edilmiş, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Tanrıyar'ın Kuşadası'nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN