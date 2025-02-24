Tamir Ettiği Tırın Altında Can Verdi - Son Dakika
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Tamir Ettiği Tırın Altında Can Verdi

37 yaşındaki Kazım Yunus Aktaş, tır tamiri sırasında kaza geçirdi ve 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

24.02.2025 23:18
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Tamir etmek istediği tırın altında kalmıştı, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan ve 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş, tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Aktaş'ın cenazesi, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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