Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde apartmanın altında bulunan tandırdan yükselen alevler, depoyu kullanılamaz hale getirdi.
Yangın, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 8. Sokakta bulunan apartmanın depo alanında meydana geldi. Depoda bulunan tandırdan alevler yükselmeye başladı. Alevleri kontrolden çıkınca, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tandırda çıkan yangın, depoyu kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?