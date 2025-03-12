Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadım - Son Dakika
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Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadım

Ankara'da yolda yürüyen Yetkin Güner, İsmail Tek tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İsmail Tek, duruşmada 'Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı' dedi. Olayın üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit ederek tutukladı. İsmail Tek hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi.

12.03.2025 15:26
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- ANKARA'da yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner'e (45) saldırıp, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Tek (29), duruşmada, "Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı" dedi.

Ulus'taki Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde geçen yıl 24 Mayıs'ta saat 05.00 sıralarında İsmail Tek, üzerindeki bıçakla yolda yürüyen Yetkin Güner'e saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Yetkin Güner hayatını kaybetti, kaçan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Tek hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenip, dava açtı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde, "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm" dedi.

'BİR OLAY YAPIP İÇERİYE GİRECEĞİM DEDİ'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık İsmail Tek ve Güner ailesinin avukatı katıldı. Duruşmada ilk olarak tanık T.Ç. dinlendi. T.Ç., olay tarihinde İsmail Tek'in kaldığı otelin resepsiyonunda çalıştığını ifade ederek, "Olaydan önceki gece saat 23.00 sıralarında gelip, 'Dışarıdaki hayata alışamadım, cezaevindeki hayatı arıyorum. Dışarıya ayak uyduramadım, bir olay yapıp içeriye gireceğim' dedi ve cebinden bir bıçak çıkarıp gösterdi. Ardından yanımdan ayrıldı. Daha sonra, olayı işledikten sonra geldi ve 'Bir olay yaptım, kaçtım. Polise teslim olacağım' diye söyledi. Daha sonra yanımdan ayrıldı" diye konuştu.

'BENİM İÇİMDE ÖLDÜRME HİSSİ YOKTU'

Tanık beyanının ardından söz alan sanık İsmail Tek ise "Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı. Ölen kişi eğer benim husumetlim olsaydı tasarlardım ama tanımıyorum. Bana küfrettiği için bıçakladım. Benim içimde öldürme hissi yoktu" dedi.

Sanık beyanının ardından mahkeme başkanı, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanımadığı kişiyi öldüren sanık: Çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadım - Son Dakika

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