Tanju Özcan\'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı

Bolu'da Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Özcan ve 4 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Bolu'da aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan ve Özcan'ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk celsesinin dördüncü gününde tanıkların ifadelerine başvuruldu.

"Ruhsat karşılığı BOLSEV'e bağış" iddiası

Duruşmada, bir kafenin ruhsat işlemleri karşılığında Bolu Şehri Hizmet ve Eğitim Vakfına (BOLSEV) bağış yapıldığı iddialarına ilişkin tanıklar dinlendi. Tanık E.Y., söz konusu kafeyi devrettiği dönemde yönetmeliğin değiştiğini belirterek, "Yeni bir ruhsat verilemeyeceği için ruhsat benim üzerimden devam etti. Ana binanın ruhsatında sıkıntı yok. Kıl çadırın ruhsatında sorun vardı. Sonrasında benim adımla kafeyi çalıştırmaya devam ettiler. 'Mustafa Altındal ruhsat işini halledecek' dediler. Bolu Belediyesine giderek Mustafa Altındal ile birlikte Tanju Özcan ile görüştük. Mustafa Altındal, 'Bu çocukların işini halledelim, onlar da BOLSEV'e bağışta bulunsunlar' dedi. Altındal, 'BOLSEV'e bağışta bulunursanız işiniz olur' dedi ve 'Ne kadar para ayarlayabiliriz?' diye sordu. Devrettiğim kişiye de 'Ne zaman kafeyi üzerinizden alacaksınız?' diye soruyordum" dedi.

Kafeyi devralmak isteyen tarafın yakını olarak müşteki sıfatıyla dinlenen M.T.M. ise ruhsat alınamaması üzerine belediyede yapılan toplantıya katılmadığını ifade ederek, "Dayımın oğlunun kafe ruhsatı alamadığı için Tanju Özcan ile arası iyi olan Mustafa Altındal ile birlikte destek almak istedik. Belediyede toplantı yapılmış, ben toplantıda yoktum. Belediyenin dışında Muhsin Karadayı ile görüştüm ve belediyeye bağış yapacağını söyledi" diye konuştu.

Savcıdan 5 sanık için tutukluluğun devamı talebi

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı; tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep etti.

Savcı; görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasına karşı tutuksuz sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya yarına kadar ara verdi. Mahkemenin, ara kararını yarınki duruşmada açıklaması bekleniyor. - BOLU