Tanker Devrildi, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanker Devrildi, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı

Tanker Devrildi, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir-Eşme karayolunda devrilen tanker nedeniyle ulaşım 2 saat durdu, sürücü sağlıklı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Eşme arasındaki karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, devrilen tankerin kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaza, Alaşehir-Eşme karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Devrilen tanker nedeniyle karayolunda ulaşım dururken, ekipler güvenlik önlemi aldı.

Yolun yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen tanker kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Ulaşım, Eşme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanker Devrildi, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Melisa Döngel Rize’de coştu Kuymak yerken bakın ne yaptı Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Sidiki Cherif’in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ’’Ne alaka’’ diyor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

15:23
Eski bakan adına tahsisli İşte kardeş Kuriş’in yakalandığı araçtan çıkan para
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para
15:15
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı Livakovic para kazandırarak gidiyor
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor
14:51
Galatasaray’da bir ayrılık daha Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
14:48
Türkiye’den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 15:36:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Tanker Devrildi, Yol 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.