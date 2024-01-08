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Tankerdeki gaz sızıntısı paniğe neden oldu - Son Dakika
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Tankerdeki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan tankerde gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda ekiplerin hızlı müdahalesiyle faciadan dönüldü. Tanker güvenlik tedbiri alınarak boş bir araziye taşındı. İstasyonda temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre hizmet verilmedi.

Tankerdeki gaz sızıntısı paniğe neden oldu
08.01.2024 - 23:00,
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Tankerdeki gaz sızıntısı paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan tankerde gaz sızıntısı meydana geldi. Kısa süre içerisinde ekiplerin müdahale ettiği olayda faciadan dönüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Ankara Ayaş yolu istikametinde bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan LPG tankerinde sızıntı olduğu fark edildi. Saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, akaryakıt personelinin sızıntıyı fark etmesiyle polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gaz kaçağı olan tankeri güvenlik tedbiri alarak yakınlarda bulunan boş bir araziye taşıdı. Tanker ve akaryakıt istasyonuna köpükle ekipler tarafından müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken istasyonda temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre hizmet verilmedi.

Kaynak: İHA
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Ankara, İtfaiye, Çevre, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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