Tarihi Kestel Kalesi'nde Yangın: Asırlık Yapı Küle Döndü - Son Dakika
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Tarihi Kestel Kalesi'nde Yangın: Asırlık Yapı Küle Döndü

Bursa'da Dimboz Muharebesi sonucu fethedilen tarihi Kestel Kalesi'nde çıkan yangın, kalede büyük tahribata yol açtı. Baraka olarak kullanılan yapının tamamen yanmasının ardından, yetkililer olayla ilgili incelemelere başladı.

27.02.2025 19:03
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Tarihi kalenin yangın sonrası hali yürekleri burktu

Dimboz Muharebesi'nde fethedilen kale küle döndü

1306'da fethedildi, 2025'te küle döndü

Kalede oluşan tahribat havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da Dimboz Muharebesi sonucunda 1306 yılında fethedilen asırlık Kestel Kale'si dün akşam saatlerinde kalede bulunan ve kafe olarak kullanılan baraka yangını sonrası tahribat gördü. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Daha önce mahkemelik bir yer olduğu için biz müdahale edemedik ama hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız" diye konuştu. Yürek burkan tahribat ise havadan görüntülendi.

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz Muharebesi sonucunda 1306 yılında fethedilen tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan bir barakada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kaleden yükselen alevleri fark ettiği gibi 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çok geçmeden kontrol altına alındı. Fakat kalenin tepesinde bulunan baraka adeta küle döndü. Yangın nedeniyle asırlık kalede tahribat meydana geldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, kalede oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Dün sabah meclis üyelerimizle tarihi Kestel Kalesi'ni gezdik. Akşam 21.36 sıralarında yangın çıktı. Burası mahkemelikti, bu yüzden biz de buraya müdahalede bulanamıyorduk. Bugün de buraya gelip incelemelerde bulunduk. Buradaki tahribatı düzeltmek için çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarihi Kestel Kalesi'nde Yangın: Asırlık Yapı Küle Döndü - Son Dakika

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