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Tarihi konakta korkutan yangın

KASTAMONU - Kastamonu'da yaklaşık 2 asırlık tarihi konakta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde bulunan Toprakçılar Konağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 asırlık tarihi konakta bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarihi konaktaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.