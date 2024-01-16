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Tarihi köprüden düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Tarihi köprüden düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı

Bursa'da tarihi köprünün taş duvarlarının üzerinde yürürken düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, hastanede tedavi altına alındı.

16.01.2024 - 10:51,
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Tarihi köprüden aşağı düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da tarihi köprünün taş duvarlarının üzerinde yürürken düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.H. tarihi Irgandı Köprüsü'nde taş duvarlarına yürümek için çıktı. Kız çocuğu bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden aşağı düştü. Olayı gören çevredekiler, kızın yardımına koşarken, durum 112 ekibine de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki kızın, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tarihi köprüden düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarihi köprüden düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı - Son Dakika


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