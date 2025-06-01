Tarihi Ortaköy İlkokulu Yangında Küle Döndü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olan tarihi Gazi İlkokulu, çıkan yangında tamamen küle döndü.

Yangın, Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle terk edilen tarihi Ortaköy İlkokulu, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap yapısı nedeniyle alevlere teslim olan okul binası, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yangın sonucu okuldan geriye yalnızca enkaz kaldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından yangının ardından ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Geçmişte Çal'da yanan Gazi İlkokulu ile aynı dönemde yapılan bu tarihi yapı, uzun süredir atıl vaziyetteydi. Yıllarca bölge halkına eğitim yuvası olmuş Gazi İlkokulun kül olması, Ortaköy'de büyük üzüntüye neden oldu.

"Tarih göz göre göre yok oldu" diyen mahalle halkı, yaşanan trajedinin ihmaller zincirinin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklenirken, tarihi Ortaköy İlkokulu'nun bir asırlık hatıralar artık sadece mahalle sakinlerinin hafızasında kaldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ