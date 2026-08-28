Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde kilitlenen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde kilitlenen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Kumru Karayolu üzerinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarı yönetimindeki patpat, sürücüsünün bahçeden evine döndüğü sırada aracın kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı. Hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bahçelik alana yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Sarı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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