Tarım İşçileri Ateş Yaktı, Yangın Sanıldı

Eskişehir'de tarım işçilerinin don olayına karşı tedbir maksatlı yaktığı ateşi yangın sanan vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yeni Atatürk Stadyumu'nun karşısında bulunan Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinden alevler yükseldi. Ateşi fark eden vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yangın olduğunu bildirdi. İhbar üzerine kontrol amaçlı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, tarım işçilerinin don olayına karşı tedbir maksatlı ateş yaktığı belirlendi.

Öte yandan, 3 gün boyunca daha bu şekilde ateş yakılmaya devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR