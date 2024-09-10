Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

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Tarım işçilerini taşıyan araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan H.A idaresindeki 16 ADB 323 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen M.D. idaresindeki 06 CRT 887otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.D. ve ticari araçta bulunan 7 tarım işçisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.